دراسة توصي بضرورة زيادة الوعي للصحفيين بصحافة البيانات

أوصت دراسة أكاديمية بضرورة أن تولي المواقع الإخبارية الفلسطينية اهتماماً بجميع أشكال وأنواع صحافة البيانات؛ نظراً لما تمتاز به من قدرتها على تبسيط الأحداث والمعلومات، وتوصيلها بصورة سهلة ومبسطة للجمهور.

ودعت الدراسة التي أعدها الباحث إبراهيم الحواجري لنيل درجة الماجستير، وحملت عنوان: "اتجاهات القائمين بالاتصال في المواقع الإخبارية الفلسطينية نحو توظيف صحافة البيانات في التحرير الصحفي. "دراسة ميدانية"" لتوفير خطة متكاملة لزيادة حالة الوعي للصحفيين في المواقع الإخبارية الفلسطينية بصحافة البيانات، مع إيجاد أقسام متخصصة بجميع الأدوات اللازمة لتوظيف صحافة البيانات في فلسطين.

وأكدت الدراسة ضرورة عقد دورات وورش تعريفية بصحافة البيانات، والتعريف بها، وبأشكالها، وأنوعها التي تخدم القضية الفلسطينية على مستوى الإعلاميين والجمهور الفلسطيني، ومدى وجودها واهتمامها فلسطيناً.

ومنحت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بغزة في قسم الصحافة والإعلام الباحث الحواجري درجة الماجستير، وذلك بعد مناقشة رسالته

وتعد رسالة الحواجري من الرسائل المميزة في فلسطين التي سعى من خلالها الباحث إلى التعرف اتجاهات القائمين في المواقع الإخبارية الفلسطينية نحو توظيف صحافة البيانات في التحرير الصحفي، وتكونت عينة الدراسة من 130 من القائمين بالاتصال في عشرة مواقع إخبارية فلسطينية هي (وكالة صفا -شبكة القدس الإخبارية -موقع فلسطين أون لاين - موقع الرسالة نت-المركز الفلسطيني للإعلام - وكالة شمس نيوز - وكالة فلسطين اليوم - وكالة وطن للأنباء – وكالة شهاب – وكالة سبق 24 الاخبارية)

وهدفت الدراسة حسب الحواجري، إلى التعرف على مدى اهتمام المواقع الإخبارية الفلسطينية بتوظيف صحافة البيانات في التحرير الصحفي، من وجهة نظر القائم بالاتصال، والتعرف على درجة الثقة، وعلى أنواع صحافة البيانات التي يوظفها القائم بالاتصال، والأشكال الفنية التي يعتمد عليها لإنتاج محتوى صحافة البيانات بالمواقع الإخبارية الفلسطينية

وبينت نتائج الدراسة، أن أهم متطلبات صحافة البيانات في المؤسسات الصحفية من وجه نظر القائمين بالاتصال بالمواقع الإخبارية مواكبة التطور التكنولوجي فيما يتعلق بمعالجة وتوظيف البيانات بنسبة (73.8%)، تلاها تدريب الصحفيين على مهارات صحافة البيانات بنسبة (67.7%)، وفي المرتبة الأخيرة تحتاج تشريعات قانونية تضمن الوصول إلى البيانات والمعلومات) بنسبة (25.4%).

وأظهرت نتائج الدراسة أهم معوقات توظيف صحافة البيانات في المواقع الإخبارية بنقص المهارات والتدريب لدى الصحفيين في صحافة البيانات نسبة (65.4%) من القائمين بالاتصال في المواقع الإخبارية الفلسطينية، تلاها عدم اهتمام الجامعات بصحافة البيانات وعدم وجود مساقات خاصة، وفي المرتبة الأخيرة خوف الجهات المعنية من المحاسبة وتداعيات كشف البيانات والمعلومات بنسبة (26.9%).

وقدم القائمون بالاتصال في المواقع الإخبارية مقترحات أهمها ضرورة الاهتمام من قبل المؤسسات الإعلامية بصحافة البيانات، بنسبة (71.5%)، تلاها تدريس صحافة البيانات في الجامعات بنسبة (62.3%)، وفي المرتبة قبل الأخيرة تنظيم دورات لصقل مهارات الصحفيين حول صحافة البيانات بنسبة (45.4%).

المصدر / فلسطين أون لاين