مركز حقوقي: الاحتلال قتل 72 سيدة فلسطينية خلال العام المنصرم

قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال العام المنصرم ما يقارب من 72 سيدة فلسطينية، واعتقل 178، وما زال يحتجز في سجون 34 من بينهم أمهات ومرضى.

وأشار المركز في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الإثنين، بمناسبة يوم المرأة العالمي، والذي يوافق 8 مارس/آذار، إن العشرات من النساء أصبن بسبب اعتداءات المستوطنين عليهن، وتهجير الاحتلال لكثير من العائلات، فيما ويحرم الاحتلال المرأة الفلسطينية من حقها في لم شمل عائلتها من خلال القوانين العنصرية التي يفرضها الأمر الذي يشكل انتهاكا للحق في الحياة الأسرية التي كفلها القانون الإنساني الدولي.

وأكد أن اليوم العالمي للمرأة العالمي يأتي في ظل واقع مأساوي تعيشه المرأة الفلسطينية، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المركز على ضرورة تمكين المرأة الفلسطينية من حقوقها التي يجب أن تتمتع بها أسوة بغيرها من نساء العالم.

وأكد أن ممارسات الاحتلال تحول دون تمكين المرأة من تلك الحقوق في ظل ممارساته العنصرية، حيث يتعرضن للاعتداء والضرب والاعتقال والقتل والحرمان من المأوى والمسكن والتهجير، كما يحدث في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف: "مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يذكر العالم في يوم المرأة العالمي، أن المرأة الفلسطينية تعيش واقعا صعبا وانتهاكا واضحا لكافة حقوقها المكفولة في القانون الدولي".

وطالب السلطة الفلسطينية بمواصلة جهودها في المحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وأن يقوم الصليب الأحمر بالضغط على إدارة سجون الاحتلال لوقف ممارساته ضد المعتقلات والإفراج عنهن.

كما وطالب الأمم المتحدة بضمان حقوق الفلسطينيين والتي نصت عليها في قراراتها الدولية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها ضد الفلسطينيين على مدار احتلاله لفلسطين، وضرورة مضاعفة الجهود للتضامن مع القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين