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مطلوب محاسب للعمل داخل معرض في غزة

07 مارس 2022 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن معرض بون بون لأجود أنواع الشوكولاتة بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة محاسب .

شروط التسجيل: 

1-أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات بهذا المجال.

2-أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس و أعلى في مجال المحاسبة.

3- أن يكون المتقدم من مدينة غزة.

4- حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل.

5- العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

6-مهارات عالية في الاتصال والتواصل.

مهام الوظيفة: 

1- القدرة على إعداد التقارير و تحليل البيانات.

2- القدرة العالية على التنظيم والإدارة و إدارة الوقت.

3- إجراء القيود المحاسبية اليومية و المطابقات.

4- أن يجيد التعامل مع الطلبيات و الفواتير المختلفة ومتابعتها.

5- متابعة حسابات الزبائن و الموردين وتدقيق كشوف حساباتهم وتحصيل الذمم ومتابعة الديون.

6- إعداد التقارير والكشوفات المالية والدورية.

7- الاحتفاظ بملفات الشركة و أرشفتها حسب النظام المعمول به.

8- و أي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل

طريقة التسجيل: 

- من تتوفر لديه الشروط  أعلاه إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي  :

 [email protected]

- العنوان غزة_الرمال_تقاطع شارع النصر مع شارع الثورة_مقابل بناشر دياب .

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