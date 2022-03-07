مطلوب محاسب للعمل داخل معرض في غزة

إعلان توظيف صادر عن معرض بون بون لأجود أنواع الشوكولاتة بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة محاسب .

شروط التسجيل:

1-أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات بهذا المجال.

2-أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس و أعلى في مجال المحاسبة.

3- أن يكون المتقدم من مدينة غزة.

4- حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل.

5- العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

6-مهارات عالية في الاتصال والتواصل.

مهام الوظيفة:

1- القدرة على إعداد التقارير و تحليل البيانات.

2- القدرة العالية على التنظيم والإدارة و إدارة الوقت.

3- إجراء القيود المحاسبية اليومية و المطابقات.

4- أن يجيد التعامل مع الطلبيات و الفواتير المختلفة ومتابعتها.

5- متابعة حسابات الزبائن و الموردين وتدقيق كشوف حساباتهم وتحصيل الذمم ومتابعة الديون.

6- إعداد التقارير والكشوفات المالية والدورية.

7- الاحتفاظ بملفات الشركة و أرشفتها حسب النظام المعمول به.

8- و أي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل

طريقة التسجيل:

- من تتوفر لديه الشروط أعلاه إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

- العنوان غزة_الرمال_تقاطع شارع النصر مع شارع الثورة_مقابل بناشر دياب .