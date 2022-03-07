مطلوب محاسب للعمل داخل معرض في غزة

إعلان توظيف صادر عن معرض بون بون لأجود أنواع الشوكولاتة بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة محاسب .
شروط التسجيل:
1-أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات بهذا المجال.
2-أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس و أعلى في مجال المحاسبة.
3- أن يكون المتقدم من مدينة غزة.
4- حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل.
5- العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
6-مهارات عالية في الاتصال والتواصل.
مهام الوظيفة:
1- القدرة على إعداد التقارير و تحليل البيانات.
2- القدرة العالية على التنظيم والإدارة و إدارة الوقت.
3- إجراء القيود المحاسبية اليومية و المطابقات.
4- أن يجيد التعامل مع الطلبيات و الفواتير المختلفة ومتابعتها.
5- متابعة حسابات الزبائن و الموردين وتدقيق كشوف حساباتهم وتحصيل الذمم ومتابعة الديون.
6- إعداد التقارير والكشوفات المالية والدورية.
7- الاحتفاظ بملفات الشركة و أرشفتها حسب النظام المعمول به.
8- و أي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل
طريقة التسجيل:
- من تتوفر لديه الشروط أعلاه إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي :
- العنوان غزة_الرمال_تقاطع شارع النصر مع شارع الثورة_مقابل بناشر دياب .