ديوان الموظفين يوضِّح تفاصيل جديدة بشأن وظائف التعليم بغزة

قال المدير العام للتعيينات في ديوان الموظفين العام بغزة فدوان أبو شريعة: إن "وظائف التربية والتعليم يرتب لها قبل نهاية العام الدراسي، ودور 2021 لا يزال ساري المفعول حتى نهاية العام الدراسي".

وأوضح في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، اليوم الإثنين، أنه في حال كان هناك احتياج سيكون من القوائم المتاحة.

وأوضح أن كل الإعلانات للامتحانات الكتابية للوظائف التدريسية التي ستعقد يوم 23 مارس هي ترتيب للعام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه في حال إقرار موازنة 2022 سيكون مخصصًا لوزارتي التعليم والصحة أعداد كبيرة تتناسب مع النمو فيهما.

وأفاد بأن الديوان يقوم بالتجهيز للامتحان الكتابي للتعليم مع نهاية هذا الشهر، مبينًا أنه يتم عقد المقابلات بعد امتحانات الثانوية العامة لتكون جاهزة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين