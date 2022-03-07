اليوم الذكرى الـ 29 لأسر كتائب القسام الجندي الإسرائيلي "فريدبرغ"

توافق اليوم الذكرى الـ 29 لأسر كتائب القسام الجندي الإسرائيلي "يوهوشع فريدبرغ" وقتله، في إطار مساعيها لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

وتمكن مقاومو القسام مساء يوم الأحد 14 رمضان 1413هـ الموافق 7/3/1993م من أسر الجندي فريدبرغ (24عاما) أثناء توجهه إلى قاعدته في منطقة (تل أبيب).

وقام المقاومون بقتل الجندي والاستيلاء على سلاحه، وألقوا بجثته على الطريق السريع (القدس- تل أبيب).

وكانت هذه إحدى 9 محاولات أسر نفذتها كتائب القسام خلال العام 1993 بهدف تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وقالت كتائب القسام في بيان لها في ذلك الوقت إن العملية تأتي بمناسبة دخول انتفاضة شعبنا المجاهد شهرها 64، وانتقاما لشلال الدم المتدفق من جراحات شعبنا النازفة في كل مكان من أرضنا الطهور وحتى تلتهب الأرض نارا تحت أقدام عصابات اليهود المحتلة في هذا الشهر المبارك شهر التضحية والجهاد.

وتمكنت في ذلك العام من أسر وقتل كل من الجنديّ "يوهوشع فريدبرغ"، والملازم "شاهار سيماني"، والجنديّ "أرييه فرنكتال"، والعريف "يارون حيمس"، والجنديّ احتياط "بيجال فاكنين".

وجهت الكتائب في بيان لها رسالة لرئيس وزراء الاحتلال في حينه إسحاق رابين وزمرته بأن قتل الأبرياء من شعبنا سيقابل بنفس الأسلوب وسيكون كل مستوطن هدفا مشروعا.

المصدر / فلسطين أون لاين