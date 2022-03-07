6 وفيات و4570 إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 حالات وفاة و4570 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، في موجز تقريرها اليومي: "إنّه منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحاً، سجلت 3144 إصابة جديدة، وبذلك بلغت الإصابات النشطة 49352 إصابة نشطة، بينما الحالات التي بحاجة لحجر صحي بلغت 27566".

وأشارت إلى أنّ الإجمالي التراكمي لإصابات "كورونا" منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في "إسرائيل" وصل لـ 3673110 إصابة، بينما حصيلة الوفيات بلغت 10282 حالة وفاة.

وأوضحت أنّه تم أمس الأحد، إجراء فحص 43268 عينة مخبرية لاكتشاف "كورونا"، حيث أظهرت النتائج أن 9.43% منها موجبة.

المصدر / فلسطين أون لاين