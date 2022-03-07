وظيفة شاغرة في الجمعية التعاونية الزراعية

تقوم الجمعية التعاونية الزراعية -بيت حانون بتنفيذ أنشطة تسويقية متعلقة بالمحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان الامنة، ضمن مشروع "بناء قدرة المجتمع من خلال تحسين سُبل العيش والأمن الغذائي و نظام الزراعة الآمنة "- المرحلة الخامسة والتي تنفذه “SIF” بالتعاون مع الشريك المحلي جامعة الأزهر- غزة، والذي يهدف إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية من خلال تدخلات سبل العيش المستدامة في الزراعة الآمنة

- المسمى الوظيفي : مسؤول لوجستيات التسويق

- المسئول المباشر: أخصائي التسويق /المدير التنفيذي لجمعية بيت حانون التعاونية الزراعية.

- مكان الدوام: جمعية بيت حانون التعاونية الزراعية

- مدة العقد:3-4 شهور

- طبيعة الدوام : يكون عدد أيام الدوام هي 6 أيام أسبوعيا من السبت إلى الخميس

- الوصف الوظيفي: موظف اللوجستيات مسؤول عن إدارة سلسلة التوريد الخاصة بالمحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان الآمنة والإشراف على الخدمات اللوجستية اللازمة والتي تشمل توريد ، وتخزين، وتعبئة وتغليف وتبريد ، وتوزيع لمنافذ البيع وجميع العمليات اليومية المباشرة لجمعية خان يونس الزراعية التعاونية

المهام والمسؤوليات:

- إدارة ومتابعة سلسلة التوريد الخاصة بالمحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان الآمنة وجميع الأنشطة اللوجستية المتعلقة بها بدءا من المزرعة و حتى وصول المنتجات للزبائن/منافذ البيع

- تقدير الكميات المتوقعة من الإنتاج و إعداد جداول الكميات لكل محصول/منتج وذلك بالتنسيق مع فريق عمل المشروع من جامعة الأزهر وتجهيز هذه الكميات للخطة التسويقية الأسبوعية والمساعدة في وضع خطة لوجستية لتوريد المنتجات الآمنة.

- إعداد كشوفات استلام المنتجات من المزارعين وتحضير الدفعات و توثيق الكميات التي يتم توريدها من وإلى محطة التعبئة

- التنسيق مع مختص التسويق لمعرفة حجم الطلبيات وأوقات التسليم للزبائن وتجهيزها حسب الطلب والاحتياج وتزويد أخصائي التسويق بأي معلومات يحتاجها بخصوص عملية الإنتاج و التوريد

- التنسيق الميداني وزيارة المزارعين والتواصل معهم لجمع المحاصيل المطلوبة في الأوقات المناسبة وتوريدها لبيت التعبئة بعد التأكد من جودتها

- متابعة جميع الأمور اللوجستية المتعلقة بالتسويق من مواد تعبئة و وسم والمواد الأخرى ذات العلاقة.

- التفاوض مع الموردين لتحسين كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة.

- تخطيط أو تنفيذ نظم إدارة تدفق السلع الزراعية الآمنة لتلبية متطلبات السوق والمبيعات حسب خطة التسويق.

- تحليل جميع جوانب الخدمات اللوجستية للجمعية والمتعلقة بإدارة نشاط تسويق المنتجات الآمنة لتحديد الوسيلة الأكثر كفاءة أو فعالية من حيث التكلفة لنقل المنتجات وتخزينها وتسويقها محليا او خارجياً .

- المحافظة على جودة العمل في جميع مراحل العمليات اللوجستية والتعامل بشكل جيد مع المواعيد النهائية للتسليم.

- المساعدة في وضع الإجراءات لأنشطة الخدمات اللوجستية.

- مراقبة أنظمة قياس الأداء القائم على سلسلة التوريد للمنتجات الآمنة الموردة.

- ضمان الامتثال لسياسات أو إجراءات نشاط التسويق مع الجمعية لضمان نقل المنتجات وتسليمها للزبائن في موعدها.

- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس المباشر ولا تتعارض مع طبيعة عمله.

المؤهلات والمتطلبات:

- حاصل على درجة البكالوريوس/ دبلوم في إدارة الأعمال أو الزراعة أو أي مجال ذي صلة باعمال اللوجستيات

- الخبرة العملية 3 سنوات كحد أدنى في أعمال التوريد اللوجستية للمنتجات الزراعية

- القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات وتقديم حلول مبتكرة.

- القدرة على استعمال الحاسوب بمهارة وكفاءة عالية و معالجة البيانات الإلكترونية.

- القدرة على العمل بشكل جيد كجزء من فريق.

- القدرة على التفاوض واستخدام المهارات التحليلية.

- مهارات اتصال ممتازة، سواء الشفوية والكتابية.

- فهم قيود النقل واللوائح المعمول بها محليا

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه الكفاءة إرسال سيرة ذاتية محدثة تتضمن الخبرات والمعلومات الشخصية والمهارات ورسالة تغطية على الإيميل الخاص بالجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون [email protected] والإشارة إلى الوظيفة في سطر الموضوع.

- ينتهى التسجيل بتاريخ 09/3/2022