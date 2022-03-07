وظيفة شاغرة في الجمعية التعاونية الزراعية

تقوم الجمعية التعاونية الزراعية -بيت حانون بتنفيذ أنشطة تسويقية متعلقة بالمحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان الامنة، ضمن مشروع "بناء قدرة المجتمع من خلال تحسين سُبل العيش والأمن الغذائي و نظام الزراعة الآمنة "- المرحلة الخامسة والتي تنفذه “SIF” بالتعاون مع الشريك المحلي جامعة الأزهر- غزة، والذي يهدف إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية من خلال تدخلات سبل العيش المستدامة في الزراعة الآمنة
- المسمى الوظيفي : مسؤول لوجستيات التسويق
- المسئول المباشر: أخصائي التسويق /المدير التنفيذي لجمعية بيت حانون التعاونية الزراعية.
- مكان الدوام: جمعية بيت حانون التعاونية الزراعية
- مدة العقد:3-4 شهور
- طبيعة الدوام : يكون عدد أيام الدوام هي 6 أيام أسبوعيا من السبت إلى الخميس
- الوصف الوظيفي: موظف اللوجستيات مسؤول عن إدارة سلسلة التوريد الخاصة بالمحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان الآمنة والإشراف على الخدمات اللوجستية اللازمة والتي تشمل توريد ، وتخزين، وتعبئة وتغليف وتبريد ، وتوزيع لمنافذ البيع وجميع العمليات اليومية المباشرة لجمعية خان يونس الزراعية التعاونية
المهام والمسؤوليات:
- إدارة ومتابعة سلسلة التوريد الخاصة بالمحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان الآمنة وجميع الأنشطة اللوجستية المتعلقة بها بدءا من المزرعة و حتى وصول المنتجات للزبائن/منافذ البيع
- تقدير الكميات المتوقعة من الإنتاج و إعداد جداول الكميات لكل محصول/منتج وذلك بالتنسيق مع فريق عمل المشروع من جامعة الأزهر وتجهيز هذه الكميات للخطة التسويقية الأسبوعية والمساعدة في وضع خطة لوجستية لتوريد المنتجات الآمنة.
- إعداد كشوفات استلام المنتجات من المزارعين وتحضير الدفعات و توثيق الكميات التي يتم توريدها من وإلى محطة التعبئة
- التنسيق مع مختص التسويق لمعرفة حجم الطلبيات وأوقات التسليم للزبائن وتجهيزها حسب الطلب والاحتياج وتزويد أخصائي التسويق بأي معلومات يحتاجها بخصوص عملية الإنتاج و التوريد
- التنسيق الميداني وزيارة المزارعين والتواصل معهم لجمع المحاصيل المطلوبة في الأوقات المناسبة وتوريدها لبيت التعبئة بعد التأكد من جودتها
- متابعة جميع الأمور اللوجستية المتعلقة بالتسويق من مواد تعبئة و وسم والمواد الأخرى ذات العلاقة.
- التفاوض مع الموردين لتحسين كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة.
- تخطيط أو تنفيذ نظم إدارة تدفق السلع الزراعية الآمنة لتلبية متطلبات السوق والمبيعات حسب خطة التسويق.
- تحليل جميع جوانب الخدمات اللوجستية للجمعية والمتعلقة بإدارة نشاط تسويق المنتجات الآمنة لتحديد الوسيلة الأكثر كفاءة أو فعالية من حيث التكلفة لنقل المنتجات وتخزينها وتسويقها محليا او خارجياً .
- المحافظة على جودة العمل في جميع مراحل العمليات اللوجستية والتعامل بشكل جيد مع المواعيد النهائية للتسليم.
- المساعدة في وضع الإجراءات لأنشطة الخدمات اللوجستية.
- مراقبة أنظمة قياس الأداء القائم على سلسلة التوريد للمنتجات الآمنة الموردة.
- ضمان الامتثال لسياسات أو إجراءات نشاط التسويق مع الجمعية لضمان نقل المنتجات وتسليمها للزبائن في موعدها.
- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس المباشر ولا تتعارض مع طبيعة عمله.
المؤهلات والمتطلبات:
- حاصل على درجة البكالوريوس/ دبلوم في إدارة الأعمال أو الزراعة أو أي مجال ذي صلة باعمال اللوجستيات
- الخبرة العملية 3 سنوات كحد أدنى في أعمال التوريد اللوجستية للمنتجات الزراعية
- القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات وتقديم حلول مبتكرة.
- القدرة على استعمال الحاسوب بمهارة وكفاءة عالية و معالجة البيانات الإلكترونية.
- القدرة على العمل بشكل جيد كجزء من فريق.
- القدرة على التفاوض واستخدام المهارات التحليلية.
- مهارات اتصال ممتازة، سواء الشفوية والكتابية.
- فهم قيود النقل واللوائح المعمول بها محليا
طريقة التسجيل
- على من يجد في نفسه الكفاءة إرسال سيرة ذاتية محدثة تتضمن الخبرات والمعلومات الشخصية والمهارات ورسالة تغطية على الإيميل الخاص بالجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون [email protected] والإشارة إلى الوظيفة في سطر الموضوع.
- ينتهى التسجيل بتاريخ 09/3/2022