استشهاد سوريين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، صباح يوم الإثنين، عن استشهاد مواطنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق.

وأوضح مصدر سوري للوكالة، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ صباح اليوم، عدواناً جوياً على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت للقصف الإسرائيلي وأسقطت معظم الصواريخ.

وكان قد استشهد ثلاثة جنود سوريين في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي جراء عدوان آخر للاحتلا الإسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط دمشق.

المصدر / وكالات