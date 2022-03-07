تسجيل حالة وفاة و273 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

سجلت وزارة الصحة في غزة، حالة وفاة و273 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 1138 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، تعافي 950 حالة من بين المصابين بالفيروس، منوهة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 247618 إصابة بينها 6114 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 239564 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1940.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 86 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 57.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 668484.

المصدر / فلسطين أون لاين