مطلوب ممرضة للعمل في جمعية أرض الانسان الخيرية

إعلان توظيف صادر عن جمعية أرض الانسان الفلسطينية الخيرية تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف ممرضة للعمل في احد المشاريع لديها وذلك وفق المعايير التالية:

- اسم الوظيفة : ممرضة العدد (2) .

- نوع الوظيفة: وظيفة بدوام كامل لمدة 4 شهور فقط

- مكان الوظيفة: غزة

- الراتب المخصص: خمسمائة دولار أمريكي (500 $ فقط) شهرياً

شروط التسجيل:

- درجة بكالوريوس في التمريض من جامعة رسمية.

- شهادة مزاولة المهنة من وزارة الصحة الفلسطينية سارية المفعول.

- خبرة لا تقل عن عامين في نطاق التخصص في الصحة والرعاية الأولية للأطفال بمؤسسات أو جهات ذات صفة مهنية رسمية.

- أن تكون المتقدمة للوظيفة من سكان محافظتي غزة والشمال

- مهارة في استخدام برامج الحاسوب (word-Excel).

طريقة التسجيل:

- على الراغبين في التقدم للوظيفة الحصول على نموذج طلب الوظيفة من مقر جمعية أرض الانسان الإدارة الطابق الأول، مع احضار المستندات الثبوتية التالية: السيرة الذاتية – صورة شخصية حديثة – صورة هوية او جواز سفر لمن لا يحملون بطاقة هوية – صورة عن شهادة التخرج- صورة عن مزاولة المهنة - صورة عن شهادات خبرة العمل السابقة (ارفاق صورة عن عقود العمل).

- لن تقبل طلبات أي موظف/ة مقيد/ة لدى أي جهة حكومية أو رسمية وطنية او اجنبية بأية صفة.

- سيطلب من الفائز/ة بالوظيفة تنفيذ مجموعة شروط متعلقة بالسيرة الشخصية والمهنية والصحة قبل استلامها

- لن تقبل اية طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة أعلاه.

- للاستفسار رقم الهاتف 2896126

- العنوان: غزة – تقاطع شارعي سعيد بن العاص وخليل الوزير (اللبابيدي سابقاً) جنوب غرب خزان مياه الشيخ رضوان من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً

- أخر موعد لتقديم الطلبات يوم 9 مارس 2022 الساعة الثانية ظهراً