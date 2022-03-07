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مطلوب ممرضة للعمل في جمعية أرض الانسان الخيرية

07 مارس 2022 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  جمعية أرض الانسان الفلسطينية الخيرية تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف ممرضة للعمل في احد المشاريع لديها وذلك وفق المعايير التالية:

-  اسم الوظيفة :  ممرضة  العدد (2)  .

- نوع الوظيفة: وظيفة بدوام كامل لمدة 4 شهور فقط 

- مكان الوظيفة: غزة 

- الراتب المخصص: خمسمائة دولار أمريكي (500 $ فقط) شهرياً

شروط التسجيل: 

- درجة بكالوريوس في التمريض من جامعة رسمية.

- شهادة مزاولة المهنة من وزارة الصحة الفلسطينية سارية المفعول.

- خبرة لا تقل عن عامين في نطاق التخصص في الصحة والرعاية الأولية للأطفال بمؤسسات أو جهات ذات صفة مهنية رسمية.

- أن تكون المتقدمة للوظيفة من سكان محافظتي غزة والشمال

- مهارة في استخدام برامج الحاسوب (word-Excel).

طريقة التسجيل: 

- على الراغبين في التقدم للوظيفة الحصول على نموذج طلب الوظيفة من مقر جمعية أرض الانسان الإدارة الطابق الأول، مع احضار المستندات الثبوتية التالية: السيرة الذاتية – صورة شخصية حديثة – صورة هوية او جواز سفر لمن لا يحملون بطاقة هوية – صورة عن شهادة التخرج- صورة عن مزاولة المهنة - صورة عن شهادات خبرة العمل السابقة (ارفاق صورة عن عقود العمل).

- لن تقبل طلبات أي موظف/ة  مقيد/ة  لدى أي جهة حكومية أو رسمية وطنية او اجنبية بأية صفة.

- سيطلب من الفائز/ة بالوظيفة تنفيذ مجموعة شروط متعلقة بالسيرة الشخصية والمهنية والصحة قبل استلامها

- لن تقبل اية طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة أعلاه.

- للاستفسار رقم الهاتف 2896126

- العنوان: غزة – تقاطع شارعي سعيد بن العاص وخليل الوزير (اللبابيدي سابقاً) جنوب غرب خزان مياه الشيخ رضوان من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً

- أخر موعد لتقديم الطلبات يوم 9 مارس 2022 الساعة الثانية ظهراً

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