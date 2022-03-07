للعام الحالي.. "المصري": رصد (13) مليون دولار لتنفيذ مشاريع طرق بغزة

غزة/ رامي رمانة:

أعلن القائم بأعمال المدير العام للمشاريع في وزارة الحكم المحلي رامي المصري، أنه سيتم تنفيذ مشاريع طرق خلال العام الجاري في قطاع غزة بقيمة (13) مليونا و(240) ألف دولار، مشيراً إلى أن قيمة حجم المشاريع التي نفذت في النصف الثاني من العام المنصرم بلغت (15) مليون دولار.

وأوضح المصري لصحيفة "فلسطين" أنه سيتم قريباً الشروع بتنفيذ مشروع "لتأهيل طرق وأرصفة متضررة "بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قيمته (200) ألف دولار، مشيراً إلى أن المشروع تستفيد منه خمس بلديات في قطاع غزة، وينتهي بعد شهرين تقريباً.

وأضاف المصري أنه بتمويل من صندوق السلامة المرورية بغزة، سيتم قريباً الشروع بتطوير شارع رقم (11) بالنصيرات وسط قطاع غزة، وشارع (41) بخان يونس، بقيمة تمويلية (6) ملايين شيقل.

وأفاد بأن مشاريع ممولة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة (9) مليون دولار تم اعتمادها من الحكومة في رام الله لتنفيذ طرق في قطاع غزة، حيث جاري العمل على اعداد المخططات الخاصة بها لطرحها قريباً.

وذكر أنه تم طرح مشروع تأهيل شارع خليل الوزير بغزة، الذي تأخر فتحه أكثر من (20) عاماً، حيث ترسية العطاء على الشركة المقاولة جارية، مشيراً إلى أن تكلفة تمويل المرحلة الأولى من المشروع (800) ألف دولار من مؤسسة ماليزية.

وحول المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ، أوضح المصري أنه يوجد مشروع "صيانة الطرق المتضررة في عدوان مايو 2021" بتمويل من اللجنة القطرية، بقيمة مليون ونصف دولار، حيث يتم تنفيذه في ( 15) بلدية في قطاع غزة، وهو عبارة عن توريد مواد لصيانة الطرق وبلاط انترلوك، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز(80%).

وأشار إلى مشروع انشاء خندق خرساني لتصريف مياه الأمطار يمتد من شارع عبد القادر الحُسيني وحديقة الجندي المجهول، وشارع عمر المختار وصولاً إلى مفترق العباس بغزة، بقيمة مليون (620) ألف دولار، وأن نسبة الإنجاز (20%).

ومن المشاريع كذلك وفق المصري مشروع "تأهيل طرق زراعية داخل نفوذ 25 بلدية في قطاع غزة" بتمويل من مؤسسة UNDP، حيث بلغت قيمته (400) ألف دولار، ويشتمل المشروع على فرد ناتج كسارة وطبقات من رمل الكُرار في الطرق الزراعية.

وبين المصري أن المرحلة الأولى انتهى تنفيذها في يناير 2021 وحالياً تستكمل المرحلة الثانية، والتي تشتمل ثلاث شوارع رئيسية وهي شارع في مخيم البريج وسط القطاع، وشارع مقالع الرمال في بيت لاهيا شمال القطاع، وشارع المعبر في رفح جنوب القطاع، ومن المرجع انتهاء المرحلة الثانية في غضون شهرين على أبعد تقدير.

ونبه المصري إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ شارع الحرية الرابط بين شارعي صلاح الدين شرقاً والرشيد غرباً انتهت، وأن تكلفتها (3) ملايين و(270) ألف دولار بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية عن طريق الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين، حيث اشتملت المرحلة على تأهيل الطريق على امتداد (3) كيلو مترات ونصف، وعرض (7) أمتار من كل جانب.

وأضاف المصري أنه في حال توفر تمويل، سيتم تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع شارع الحرية التي تحتاج لـ(6) ملايين دولار، مبيناً أن تلك المرحلة تشتمل على استكمال جوانب الطريق، وانشاء بنية تحتية، وإقامة دوار على تقاطع شوارع صلاح الدين والكرامة والحرية، مشيراً إلى تكلفة التقاطع وحده بلغ (380) ألف دولار.

وأكد المصري الحاجة الضرورية لتطوير شارع الكرامة الذي يبدأ من تقاطع شارع الشهداء بغزة وصولاً إلى بيت حانون شمالاً، مبيناً أن الشارع طوله (13) كيلومترا وعرضه (53) متراً، وأن التكلفة المطلوبة لتطويره تقدر بـ(30) مليون دولار.