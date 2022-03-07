مطلوب فني مختبر للعمل في جمعية

إعلان توظيف صادر عن جمعية أرض الانسان الفلسطينية الخيرية تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف فني مختبر/ة للعمل في احد المشاريع لديها وذلك وفق المعايير التالية:

- العدد (1) فني مختبر/ة

- نوع الوظيفة: وظيفة بدوام كامل لمدة 4 شهور فقط

- مكان الوظيفة: غزة

- الراتب المخصص: خمسمائة دولار أمريكي (500 $ فقط) شهرياً

شروط التسجيل:

- درجة بكالوريوس في التحاليل الطبية من جامعة رسمية.

- شهادة مزاولة المهنة من وزارة الصحة الفلسطينية سارية المفعول.

- خبرة لمدة لا تقل عن عام كامل بوظيفة رسمية في مؤسسات أو جهات ذات صفة مهنية رسمية.

- قدرة بدنية وذهنية وسلوكية مهنية مؤهلة للتعامل مع الأطفال دون الخامسة وعامة الجمهور.

- أن يكون المتقدم/ة للوظيفة من سكان محافظتي غزة والشمال.

- الا يزيد عمر المتقدم/ة للوظيفة عن 40 عاماً.

- قدرة على العمل تحت الضغط وفي ظروف وأحوال الطوارئ.

- مهارة في استخدام برامج الحاسوب (word-Excel).

طريقة التسجيل:

- على الراغبين في التقدم للوظيفة الحصول على نموذج طلب الوظيفة من مقر جمعية أرض الانسان الإدارة الطابق الأول ، مع احضار المستندات الثبوتية التالية: السيرة الذاتية – صورة شخصية حديثة – صورة هوية او جواز سفر لمن لا يحملون بطاقة هوية – صورة عن شهادة التخرج- صورة عن مزاولة المهنة - صورة عن شهادات خبرة العمل السابقة (ارفاق صورة عن عقود العمل).

- لن تقبل طلبات أي موظف/ة مقيد/ة لدى أي جهة حكومية أو رسمية وطنية او اجنبية بأية صفة.

- سيطلب من الفائز/ة بالوظيفة تنفيذ مجموعة شروط متعلقة بالسيرة الشخصية والمهنية والصحة قبل استلامها

- لن تقبل اية طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة أعلاه.

- للاستفسار / رقم الهاتف 2896126

- العنوان: غزة – تقاطع شارعي سعيد بن العاص وخليل الوزير (اللبابيدي سابقاً) جنوب غرب خزان مياه الشيخ رضوان من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً

- أخر موعد لتقديم الطلبات يوم 9 مارس 2022 الساعة الثانية ظهراً