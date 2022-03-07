الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين: ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السيلة الحارثية غرب جنين فجر اليوم، واعتقلت الشاب محمد فؤاد زيود، عقب مداهمة منزل ذويه.

وفي بيت لحم: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتقلت كل من: مهند حسن موسى (16 عاما)، وأمام أحمد صلاح (20 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما.

وفي طولكرم: ذكر نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس شرق طولكرم، واعتقلت الشاب سراج ابراهيم محاميد (18 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه في المخيم.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين