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مطلوب موظف مشتريات خارجية للعمل في شركة استيراد

07 مارس 2022 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  شركة M.A.B للاستيراد والتخليص الجمركي  تعلن فيه عن حاجتها لموظف/ة مشتريات خارجية .

متطلبات الوظيفة

-  يجيد اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة.

-  خبرة في مجال العمل.

-  خبرة في مجال التخليص الجمركي والاستيراد الخارجي.

-  القدرة علي تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.

-  خبرة في برامج الاوفيس.

- التخصص المطلوب: بكالوريوس تجارة باللغة الإنجليزية.

طريقة التسجيل 

- على من يجد بنفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :

[email protected]

- ينتهي التسجيل بتاريخ أقصاه 12.3.2022

- العنوان : مدينة غزة-السرايا-عمارة اللؤلؤة-الطابق السادس

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