مطلوب موظف مشتريات خارجية للعمل في شركة استيراد

إعلان توظيف صادر عن شركة M.A.B للاستيراد والتخليص الجمركي تعلن فيه عن حاجتها لموظف/ة مشتريات خارجية .
متطلبات الوظيفة
- يجيد اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة.
- خبرة في مجال العمل.
- خبرة في مجال التخليص الجمركي والاستيراد الخارجي.
- القدرة علي تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.
- خبرة في برامج الاوفيس.
- التخصص المطلوب: بكالوريوس تجارة باللغة الإنجليزية.
طريقة التسجيل
- على من يجد بنفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :
- ينتهي التسجيل بتاريخ أقصاه 12.3.2022
- العنوان : مدينة غزة-السرايا-عمارة اللؤلؤة-الطابق السادس