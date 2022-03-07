مطلوب موظف مشتريات خارجية للعمل في شركة استيراد

إعلان توظيف صادر عن شركة M.A.B للاستيراد والتخليص الجمركي تعلن فيه عن حاجتها لموظف/ة مشتريات خارجية .

متطلبات الوظيفة

- يجيد اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة.

- خبرة في مجال العمل.

- خبرة في مجال التخليص الجمركي والاستيراد الخارجي.

- القدرة علي تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.

- خبرة في برامج الاوفيس.

- التخصص المطلوب: بكالوريوس تجارة باللغة الإنجليزية.

طريقة التسجيل

- على من يجد بنفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :

[email protected]

- ينتهي التسجيل بتاريخ أقصاه 12.3.2022

- العنوان : مدينة غزة-السرايا-عمارة اللؤلؤة-الطابق السادس