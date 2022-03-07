فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب موظف مشتريات خارجية للعمل في شركة استيراد

66 يوماً على مقاطعة الأسرى الإداريين محاكم الاحتلال

تفاعلات المقاومة وبُعدها المعنوي في القدس والضفة

روسيا.. الأهداف السياسية لغزو أوكرانيا والدروس المستفادة

نفاق تغطية الإعلام الإسرائيلي لحرب أوكرانيا مقابل تجاهل الفلسطينيين

المفاوضات تتسكع والحرب تتسع

القوى الوطنية والإسلامية تنعى شهيدي القدس وتعلن الإضراب

تطاول قيادي فتحاوي على الذات الإلهية يثير غضب "نشطاء التواصل"

والدة الشهيد باسل الأعرج: السلطة ظالمة و تسعى لإذلال الشعب الفلسطيني

أهالي جبل المكبر يخوضون معركة شرسة ضد "الهدم القسري"

إعلان تيك توك داخلي

66 يوماً على مقاطعة الأسرى الإداريين محاكم الاحتلال

07 مارس 2022 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
...
أسرى داخل سجون الاحتلال (أرشيف)

يواصل نحو 500 أسير "إداري" مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ66 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع العام الجاري، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون (إسرائيل) هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#أسرى #سجون الاحتلال #محاكم الاحتلال #مقاطعة الأسرى الإداريين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة