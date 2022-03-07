فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاعلات المقاومة وبُعدها المعنوي في القدس والضفة

روسيا.. الأهداف السياسية لغزو أوكرانيا والدروس المستفادة

نفاق تغطية الإعلام الإسرائيلي لحرب أوكرانيا مقابل تجاهل الفلسطينيين

المفاوضات تتسكع والحرب تتسع

القوى الوطنية والإسلامية تنعى شهيدي القدس وتعلن الإضراب

تطاول قيادي فتحاوي على الذات الإلهية يثير غضب "نشطاء التواصل"

والدة الشهيد باسل الأعرج: السلطة ظالمة و تسعى لإذلال الشعب الفلسطيني

أهالي جبل المكبر يخوضون معركة شرسة ضد "الهدم القسري"

روسيا تعلن وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عدة

كيف تحولت منظمة التحرير إلى غطاءٍ يمنح الصلاحيات للسلطة؟

إعلان تيك توك داخلي

القوى الوطنية والإسلامية تنعى شهيدي القدس وتعلن الإضراب

07 مارس 2022 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
...

نعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، شهيدي القدس الشاب كريم قواسمي، والطفل يامن جفال.

وأعلنت القوى في بيان لها، الإضراب الشامل اليوم الإثنين، 7 من مارس، حدادا على أرواح شهداء القدس.

ودعت جميع أبناء شعبنا الفلسطيني، للنفير العام، والمواجهة المباشرة، مع المحتل رداً؛ على أفعاله الإجرامية.

وأعدم الاحتلال فجر السبت، الشهيد الشاب كريم قواسمي، على باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما أقدم مساء أمس الأحد على إعدام آخر بحق الطفل يامن جفال بعد إطلاق النار عليه، خلال مواجهات اندلعت، في بلدة : أبو ديس.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#إضراب #القوى #شهيدي القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة