القوى الوطنية والإسلامية تنعى شهيدي القدس وتعلن الإضراب

نعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، شهيدي القدس الشاب كريم قواسمي، والطفل يامن جفال.

وأعلنت القوى في بيان لها، الإضراب الشامل اليوم الإثنين، 7 من مارس، حدادا على أرواح شهداء القدس.

ودعت جميع أبناء شعبنا الفلسطيني، للنفير العام، والمواجهة المباشرة، مع المحتل رداً؛ على أفعاله الإجرامية.

وأعدم الاحتلال فجر السبت، الشهيد الشاب كريم قواسمي، على باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما أقدم مساء أمس الأحد على إعدام آخر بحق الطفل يامن جفال بعد إطلاق النار عليه، خلال مواجهات اندلعت، في بلدة : أبو ديس.

المصدر / فلسطين أون لاين