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روسيا تعلن وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عدة

07 مارس 2022 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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أعلن الجيش الروسي الاثنين فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق إطلاق نار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية «تعلن القوات الروسية لغرض إنساني» الامتناع عن إطلاق النار محلياً «اعتبارا ًمن الساعة العاشرة (الساعة السابعة ت غ) في السابع من مارس وفتح ممرات إنسانية.

وأضاف البيان: "بناء على طلب الرئيس ماكرون من الرئيس بوتين، نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) وفتح ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومي".

ودعا البيان الجانب الأوكراني للالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.

وأوضح البيان أن المعلومات المتعلقة "بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا" يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.

وفي اتصال هاتفي أمس الأحد، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال "التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#روسيا #أوكرانيا #ممرات إنسانية

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