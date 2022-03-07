استشهاد سوريين اثنين بقصف إسرائيلي جنوب دمشق

أعلنت مصادر سورية، عن مقتل مدنيين سوريين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت للقصف وأسقطت معظم الصواريخ.

ونشرت سانا على صفحتها بـ"الفيسبوك" صورا تظهر "صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق".

وخلال الأعوام الماضية، شنّ الاحتلال الإسرائيلي مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين