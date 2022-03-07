حماس: إعدام الفتى "جفال" جريمة حرب مكتملة الأركان

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: إن إعدام جيش الاحتلال للفتى يامن نافذ جفال من بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، "جريمة حرب مكتملة الأركان، تعكس حقيقة الوجه الإرهابي للاحتلال وقادته".

واعتبر قاسم في تصريح صحفي، أن صرار جيش الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية عن سبق إصرار، تؤكد استهتاره بكل القوانين والقرارات والمؤسسات الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب في محكمة الجنايات الدولية على جرائمهم ضد الإنسانية.

وأكد أن هذه الجرائم لن توقف سعي شعبنا المشروع ونضاله العادل لاسترداد أرضه ومقدساته وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين اون لاين