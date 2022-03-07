فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

100 عنوان من أمهات الكتب في موسوعة تُحيي تراثنا الإنساني

حماس: إعدام الفتى "جفال" جريمة حرب مكتملة الأركان

"فلسطين أون لاين" تستعرض حصاد انتهاكات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية

إجراءات عسكرية مشددة في كييف لمواجهة القوات الروسية وبوتين يشترط للحوار

"المجاهدين" تطلق مبادرة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

نفاق تغطية الإعلام الإسرائيلي لحرب أوكرانيا مقابل تجاهل الفلسطينيين

الأردن.. إشهار الملتقى الوطني لدعم المقاومة بمشاركة حزبية وشعبية

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة في 35 شارعًا ومنطقة خلال فبراير الماضي

الضفة الممزقة

إعلان تيك توك داخلي

حماس: إعدام الفتى "جفال" جريمة حرب مكتملة الأركان

07 مارس 2022 . الساعة 02:56 بتوقيت القدس
...

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: إن إعدام جيش الاحتلال للفتى يامن نافذ جفال من بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، "جريمة حرب مكتملة الأركان، تعكس حقيقة الوجه الإرهابي للاحتلال وقادته".

واعتبر قاسم في تصريح صحفي، أن صرار جيش الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية عن سبق إصرار، تؤكد استهتاره بكل القوانين والقرارات والمؤسسات الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب في محكمة الجنايات الدولية على جرائمهم ضد الإنسانية.

وأكد أن هذه الجرائم لن توقف سعي شعبنا المشروع ونضاله العادل لاسترداد أرضه ومقدساته وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

 

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #القدس المحتلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة