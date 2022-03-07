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شملت شوارع ومفترقات رئيسة في المدينة

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة في 35 شارعًا ومنطقة خلال فبراير الماضي

07 مارس 2022 . الساعة 00:33 بتوقيت القدس
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أنجزت بلدية غزة أعمال صيانة في 35 شارعًا ومنطقة خلال شهر شباط/ فبراير الماضي ضمن حملة صيانة الطرق التي تنفذها البلدية لتحسين الحركة المرورية عليها بعد المنخفضات الجوية التي تعرضت لها المدينة.

وذكرت البلدية في بيان لها أنه تم استخدام نحو 2700 متر مربع من البلاط، و40 طناً من مادة الاسفلت البارد، و1000 متر من البلاط لتبليط موقف السيارات في موقف السيارات بالجندي، و400 مترًا طوليا من حجر الجبهة.

وأضافت أنه تمت صيانة شوارع ومفترقات رئيسة في المدينة خلال الفترة المذكورة منها؛ شارع الصحابة، وشارع الجماقية، وشارع الطواحين، وشارع المغربي، ومفترق الأزهر، وشارع خليل القوقا، وساحة الشوا.

 

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#غزة #بلدية غزة

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