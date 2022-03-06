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استشهاد طفل برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

06 مارس 2022 . الساعة 22:53 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد الطفل يامن نافز جفال (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة.

وكان الطفل جفال أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، وقد منع الجنود مركبة الإسعاف من الوصول إليه، وأطلقوا صوبها قنابل الغاز بكثافة ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وكان الشاب كريم جمال القواسمي (19 عاما) من قرية الطور شرق مدينة القدس استشهد برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم، قرب باب حطة، شمال المسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن قوات الاحتلال كثفت من استهدافها للمواطنين بالرصاص بغرض القتل، في أعقاب تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في شهر كانون أول 2021، التي تشرّع سهولة الضغط على الزناد تحت ذريعة حماية الجنود لأنفسهم أثناء اقتحاماتهم لمناطق الضفة الغربية.

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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#شهيد #القدس المحتلة #أبو ديس #الاحتلال الإسرائيلي

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