"العدل" تندد بجريمة قتل القواسمي داعية للتحقيق بجرائم الاحتلال

نددت وزارة العدل اليوم بجريمة الإعدام التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب الفلسطيني الشهيد كريم جمال القواسمي 19 عاما، في بلدة الطور بالقدس المحتلة فجر اليوم من مسافة الصفر.

وقالت الوزارة في بيان: "قتل الاحتلال للشاب كريم القواسمي بالقرب من باب الأسباط بالقدس المحتلة هو بمثابة جريمة واضحة وتستحق الملاحقة القانونية السريعة وتقديم الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودون مماطلة واجترار كافة جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي يرتكبها الاحتلال على أبواب المدينة المقدسة".

وأكدت أن الملاحقة التي يقوم بها الاحتلال لذوي الشهداء والتضييق عليهم وتفجير منازلهم هي سياسة عقاب جماعي تستوجب الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين