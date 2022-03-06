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إتلاف العديد من المواد الغذائية الفاسدة بدير البلح

06 مارس 2022 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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قالت بلدية مدينة دير البلح، إن قسم التفتيش والصحة التابع لها، يواصل جولاته الأسواق والمحلات ومتابعة المنتجات ومصادرة الفاسد منها والتخلص منها بالطرق السليمة.

وأعلنت البلدية اليوم الأحد، أن القسم بمرافقة الطب الوقائي وشرطة البلديات ومباحث التموين أتلف 500 كيلو من البطاطا الغير صالحة، بالإضافة إلى إتلاف العديد من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية ضمن سعيها للحفاظ على سلامة المواطنين.

ودعت البلدية المواطنين التأكيد من تاريخ الصلاحية، والتجار بضرورة الانتباه إلى المنتوجات ومدى صلاحيتها للاستخدام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إتلاف #دير البلح #مواد غذائية

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