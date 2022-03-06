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وقفة بالعراقيب لدعم نضال أهالي القرية في مواجهة الاحتلال

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وقفة بالعراقيب لدعم نضال أهالي القرية في مواجهة الاحتلال

06 مارس 2022 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة التضامنية مع العراقيب (الجرمق)

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم الإثنين، في الوقفة التضامنية الأسبوعية، لدعم نضال أهالي قرية العراقيب في النقب المحتل التي هدمتها سلطات الاحتلال في الثاني والعشرين من فبراير الماضي للمرة الـ 198.

ورفع المشاركون في الوقفة الأسبوعية الـ(579)، لافتات تطالب بوقف هدم العراقيب، ونددوا بممارسات سلطات الاحتلال بحق أهالي القرية.

وقال الشيخ عزيز الطوري من العراقيب، إن هذه الوقفة الأسبوعية مستمرة منذ أعوام في قرية العراقيب، وأن لجنة التوجيه العليا أعلنت عن وقفة أسبوعية للتضامن مع العراقيب ومع قرى النقب الي يتم مصادرتها من أصحابها.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أقرت في عام 2010، الوقفة الأسبوعية التضامنية مع العراقيب.

وأوضح الناشط يوسف أبو جامع، أنه يجري تنظيم هذه الوقفة في العراقيب منذ تاريخ 27/7/2010 بقرار من لجنة المتابعة العليا، مشيراً أن ترتيب هذه الوقفة هو 579.

وأضاف، "هذه الوقفة نظمت لزرع حب النضال واستمراريته ولنسمع صوتنا للعالم.. لن نقف ساكتين عما يحدث في العراقيب والنقب من هدم بيوت وتحريش للأراضي والمحاصيل".

وتابع، "95% من البيوت التي تهدم يجري هدمها على أيدي أصحابها"، داعياً لضرورة إنشاء صندوق لدعم كل من يتم هدم بيته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سلطات الاحتلال #النقب المحتل #قرية العراقيب

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