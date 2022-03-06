"هنية": ملتزمون بالوقوف إلى جانب الأسرى حتى التحرير

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، التزام حركته بالوقوف إلى جانب الأسرى حتى التحرير.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها "هنية" مع الأسير المحرر عبد الرحيم بشكار، من مدينة نابلس المحتلة، بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 20 عاما.

وهنأ "هنية" المحرر "بشكار" بالحرية، مؤكدا أن حريته "هو على طريق تحرير كل الأرض الفلسطينية المباركة".

وأشاد بثبات ومقاومة "بشكار" خلال سنوات الأسر التي قضاها دفاعًا عن أرضه ووطنه، معبرًا عن سعادته بالإفراج عنه، ومشاركة الكل الوطني في استقباله.

وثمّن رئيس الحركة تضحيات عائلة بشكار المجاهدة في مسيرة المجد والعزة للشعب الفلسطيني، مستذكرًا أنها أوت الشهيد المقاوم أشرف نعالوة قبل استشهاده في منزلهم بعد اشتباك مسلح، وواصفًا إياها أنها نموذج متقدم في المواجهة والصراع والمقاومة مع المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين