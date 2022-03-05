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مباحث الوسطى تُنجز قضية سرقة وقود بـ"20" ألف شيقل

05 مارس 2022 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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أنجزت المباحث العامة -قسم مباحث دير البلح في محافظة الوسطى- عددًا من "الشكاوى" تقدم بها مواطنين مفادها قيام شخص مجهول بسرقة سولار ووقود من الشاحنات والباصات الخاصة بهم، خلال توقفها على شارع صلاح الدين بمنطقة الزوايدة ودير البلح بالمحافظة.

وفي هذا الصدد ذكر الرائد معاوية بشير مسؤول قسم مباحث دير البلح أنه وفور تلقي شكاوى المواطنين، باشرت المباحث بإجراءات البحث والتحري ومعاينة المكان وكاميرات المراقبة، مبينًا أنه تم الاستماع لأقوال عدد من سائقي الأجرة، حيث أفادوا بنقلهم لأحد الأشخاص وبحوزته جالونات سولار لمنطقة البريج.

وأوضح الرائد بشير أنه وبمراقبة المكان تم ضبط المشتبه به "م. ع" 26 عاماً من سكان البريج متلبسًا، وباستجوابه أقر واعترف بقيامه بسرقة السولار وبيعه، حيث قُدّرت قيمة المسروقات بـ "20" ألف شيقل.

ولفت الرائد بشير إلى أنه تم إحالة المشتبه به وملف القضية إلى مفتش تحقيق شرطة دير البلح لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مباحث #الوسطى

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