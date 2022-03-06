إصابة مواطنين برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

أُصيب مواطنٌ بجروحٍ والعشرات بحالات اختناق، الأحد، خلال مواجهاتٍ مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المُحتلّة.

وقال شهود عيان إنّ مواجهاتٍ اندلعت بين جنود الاحتلال وعشرات الشّبان في مُخيّم العروب للّاجئين بمحافظةِ الخليل؛ جرّاء إغلاقها بوابة حديدية على مدخل المخيم.

وفي السياق أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المُسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ مواطنًا أُصيب بالرصاص الحي في القدم، نُقل على إثرها للعلاج في مستشفى عالية الحكومي في مدينة الخليل.

وأشارت إلى أنّ حالة المُصاب وُصفت بـ"الطفيفة".

وقال مُسعفون ميدانيّون إنهم قدّموا العلاج لعشراتِ المُصابين بحالاتِ اختناق؛ جرّاء استنشاقهم الغاز المُسيل للدموع.

ويقع مُخيّم العروب على شارعٍ عام يربط بين مُحافظتَي الخليل وبيت لحم، ويمرُّ عبره مركباتٍ إسرائيلية، وتُقيم إسرائيل على مدخله بُرجًا عسكريًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين