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خاص "المدلل": السلطة تُجهِز نهائيًّا على منظمة التحرير ومبادئها

06 مارس 2022 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل
غزة/ صفاء عاشور:

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أنّ منظمة التحرير الفلسطينية بوضعها الحالي بعد قرار السلطة ضمِّها لجناحها وجعلِها دائرة من دوائرها، "أمر مرفوض، وقتل وإجهاز للمنظمة وللأسس والقيم والمبادئ التي نشأت من أجلها منذ 1964".

وقال القيادي المدلل في تصريح لـ"فلسطين أون لاين": "ضم السلطة للمنظمة جاء من أجل وضع العراقيل أمام إحداث أيّ تطوّرٍ أو تغييرٍ لإعادة بنائها وتجديدها على الأسُس التي قامت عليها وعلى الميثاق الوطني الذي بدأت عليه".

وأضاف: "السلطة أصبحت تُمثّل هي وقراراتها ثقل على صدرِ الشعب الفلسطيني خاصة بعد أن تأكّد دورها الوظيفي المُتمثّل في حماية الكيان الإسرائيلي والتنسيق معه على حساب أبناء الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أنّ المُتنفّذين في السلطة قلة ولا يعبّرون عن آمال وتطلُّعات الفلسطينيين.

وطالب المدلل بتأسيس جبهة وطنية فلسطينية مُعارضة للانحراف الذي تقوم به السلطة، وأن تكون هذه الجبهة ضمن مشروعٍ فلسطينيٍّ يُعيد الاعتبار للمنظمة من جديد ويُعيدها لحضن الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أهمية أن تضمَّ (الجبهة) كافّة مُكونات الشعب من فصائل ومُنظّمات ومُجتمعٍ مَدنيٍّ ولجانُ عشائرٍ ونُخبٍ فكريةٍ وسياسيةٍ وثقافيةٍ وأكاديميةٍ واقتصاديةٍ ولجان امرأة وغيرها.

وشدّد على أهمية أن تكون خُطُوات تأسيسِ الجبهة حثيثة وجادّة وأن تكون مُشكّلة من فلسطينيّي الداخل والخارج الذين استبعدتهم السلطة من حقّهم في اختيار مُمثّليهم في مُنظمة التحرير، مؤكّدًا أنّ فلسطينيّي الشتات قادرون على ممارسة ضغطٍ على السلطة والتأثير على الوضع السياسي المحلي.

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#منظمة التحرير #السلطة #المدلل

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