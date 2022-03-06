بحر يثمن موقف نائب أيرلندي رافض لازدواجية المعايير الدولية

ثمن د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، موقف النائب الايرلندي ريتشارد بويد باريت الذي انتقد خلال كلمة له أمام برلمان بلاده ازدواجية المعايير التي يتّبعها المجتمع الدولي، في التعامل مع الصراعات والحروب ومنها التي يشنّها الإسرائيليون ضدّ الفلسطينيين.

وقال بحر خلال اتصال هاتفي معه، "تابعنا مواقفكم الشجاعة والجرئية في البرلمان الإيرلندي وتأكيدكم الدائم على حق الشعب الفلسطيني في الحرية من الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة محاسبته على انتهاكاته العنصرية وجرائمه ضد الإنسانية".

وأضاف أن العالم يتعامل بازدواجية معايير فيما يخص القضية الفلسطينية العادلة، مستهجناً أن 70 عاماً من الاحتلال ليست كافية للمجتمع الدولي لتقديم الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأشاد باسم شعبنا الفلسطيني، مواقف الشعب والبرلمان الإيرلندي الداعمة للحقوق الفلسطينية، مؤكداً أنهم يمثلون سفراء القضية الفلسطينية.

ودعا النائب الإيرلندي لزيارة غزة والاطلاع على الحصار الإسرائيلي، آملاً مواصلة جهودهم لنصرة القضايا العادلة وخصوصاً القضية الفلسطينية.

من جهته شكر النائب الأيرلندي بويد باريت، رئيس المجلس التشريعي على اتصاله، مؤكداً على تضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة الذي يعاني من الحصار.

واستهجن ما يحدث في فلسطين من احتلال وظلم دولي، في ظل وجود القوة الاستعمارية الأمريكية وحلفائها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

وقال "إن المقاومة الفلسطينية تمثل مصدر إلهام لي وللشعب الإيرلندي الذي لن يدخر جهداً في دعم الشعب الفلسطيني"، مؤكداً على مواصلة الجهود ضد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه العنصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين