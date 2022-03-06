تجريفات استيطانية جنوب نابلس واقتلاع عشرات أشجار الزيتون غرب سلفيت

نفذ مستوطنون، اليوم الأحد، أعمال تجريف وتمديد شبكة كهرباء لصالح المستوطنين في أراضي المواطنين في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال قامت بعد منتصف الليل بأعمال حفر في أراضي المواطنين بمنطقة رأس القناة، ومنطقة النجمة في بلدة قصرة.

وأشارت إلى أن المستوطنين شقوا طريقًا ترابيًا استيطانيًا على بعد 50 مترا من مستوطنة "مجداليم"، ووضعوا أعمدة كهرباء لتوصيل الكهرباء والإنارة للمستوطنين.

وأوضحت أن هذه الحفريات تأتي استكمالا لأعمال التجريف التي حصلت في الفترة السابقة بغرض توسعة مستوطنة "مجداليم".

وفي ذات السياق، اقتلع مستوطنون وسرقوا حوالي 190 شجرة زيتون وتخريب غرفة زراعية ومحتوياتها بمنطقة "خلة القمح" في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطني "عالي زهاف" المقامة على أراضي المواطنين قاموا باقتلاع وتكسير أشجار الزيتون تتراوح ما بين 2-10 سنوات.

وأوضحت أن المستوطنين قاموا بتكسير وتخريب غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن ناجح حرب، وسكبوا الماء على الأرض، وقاموا بسرقة 40 شتلة زيتون.

وتتعرض بلدات وقرى الضفة الغربية إلى انتهاكات متواصلة بحق المواطنين وأراضيهم بهدف التوسع الاستيطاني.

وقد أظهرت معطيات حديثة أن عدد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، قارب على نصف مليون مستوطن، دون أن يشمل ذلك 220 ألفاً في القدس المحتلة.

وذكرت المعطيات أن عدد المستوطنين بالضفة الغربية وغور الأردن، بلغ 491 ألفا و923 مستوطنا، يقيمون في حوالي 150 مستوطنة، حتى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين