رونالدو مُستبعد اليوم عن مباراة مانشستر سيتي لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية أن استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو من مواجهة فريقه مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، جاءت بسبب الإصابة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن "كريستيانو رونالدو سيغيب عن مانشستر يونايتد اليوم في الديربي بسبب الإصابة، الأمر ذاته سينطبق على كافاني، وراشفورد هو المهاجم الوحيد المتاح في قائمة الشياطين الحمر".

ويحل يونايتد ضيفا على سيتي في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وكانت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" قد أشارت، أمس، إلى أن رونالدو لم يتواجد مع باقي الفريق في الفندق ليلة المباراة؛ مما يثير الشكوك حول مشاركته ضد رجال بيب غوارديولا.

وأوضح التقرير أن رونالدو لم يكن الغائب الوحيد عن تجمع الفريق الأخير قبل اللقاء، بل هناك أيضا إدينسون كافاني ولوك شاو ورافاييل فاران.

وكان رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد، قد أوضح أن كافاني تعافى من إصابته وقد يشارك أمام سيتي كبديل.

يذكر أن رونالدو لم يسجل سوى هدف وحيد منذ بداية عام 2022.

وتتجه الأنظار إلى ديربي مانشستر بشدة، يوم الأحد، في ظل صراع سيتي مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وحسب ما ذكرته إحصائية لموقع "هو سكورد"، فإن رونالدو تحت قيادة رانجنيك، شارك في 13 مباراة أساسيًا، بالإضافة إلى مواجهة واحدة من مقاعد البدلاء.

وأحرز رونالدو مع المدرب الألماني، 3 أهداف فقط، بينما قدم تمريرة حاسمة واحدة.

وقبل فترة رانجنيك، شارك رونالدو مع يونايتد في 14 مباراة أساسيًا، بالإضافة إلى مباراتين من مقاعد البدلاء، وأحرز 12 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

وانخفضت نسبة تسديدات رونالدو قليلًا مع رانجنيك إلى 4 كل 90 دقيقة، بينما كانت قبل ذلك 4.1.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة.

وحقق مانشستر سيتي 21 فوزا بجانب 3 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 64 هدفا وهو صاحب ثاني أقوى هجوم واستقبل 17 هدفا، وهو صاحب أقوى دفاع.

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وحقق مانشستر يونايتد 13 فوزا وتعادل 8 مرات وتلقى 6 هزائم، وسجل الفريق 44 هدفا واستقبل 34 هدفا.

ويتصدر ترتيب هدافي مانشستر سيتي اللاعب رحيم سترلينغ برصيد 10 أهداف، بينما يعتلي صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد الثنائي البرتغالي برونو فرنانديز وكريستيانو رونالدو برصيد 9 أهداف لكل منهما.

المصدر / فلسطين أون لاين