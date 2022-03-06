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أردوغان يدعو بوتين لإعلان عاجل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

06 مارس 2022 . الساعة 15:04 بتوقيت القدس
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أردوغان يشدد على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا (الأناضول)

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لإرساء وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح الممرات الإنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع بوتين، اليوم الأحد، بحثا خلاله الهجوم العسكري على أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن استعداد تركيا للمساهمة بكافة الطرق في حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية في أسرع وقت ممكن.

وأكد أردوغان لنظيره الروسي أن وقف إطلاق النار العاجل سيقلل من المخاوف الإنسانية في المنطقة وسيمنح فرصة للبحث عن حلول سياسية، مضيفا بقوله: "لنمهد معا طريق السلام".

وأشار الرئيس التركي أنه على تواصل دائم مع الجانب الأوكراني والبلدان الأخرى، مؤكدا أنه سيواصل بذل الجهود لعقد مفاوضات شاملة والخروج بنتيجة.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / الأناضول
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