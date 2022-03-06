انطلاق فعاليات مبادرة "نحو بيئة مرورية آمنة" بغزة

أطلقت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بالتعاون مع وزارة النقل والموصلات وبلدية غزة فعاليات مبادرة نحو "بيئة مرورية آمنة سلامتك أولاً" وبمشاركة فرق شبابية تطوعية لضبط الحالة المرورية.

وقال مدير عام شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة خلال الفعالية التي نُظمت غرب مدينة غزة اليوم:" إن هذه المبادرة تهدف إلى ضبط الحالة المرورية في منطقة الجامعات، بحيث تكون هذه المحطة بداية الانطلاق لغرس الوعي المروري في أذهان أبناء شعبنا".

وبين شحادة أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات على مدار أيام المبادرة ومنها "تهيئة الطريق بخطوط المشاة ودهان أحجار جبهة الرصيف وعقد لقاءات مرورية ورسم جداريات ومعرض مروري توضح مخاطر حوادث السير وعدم الالتزام بقواعد المرور".

وأكد أن هذه المبادرة تأتي من حرص شرطة المرور على سلامة أبناء قطاع غزة وأن يسيروا على الطرقات بكل سلاسة بعيداً عن مخاطر حوادث السير.

ووجه مدير عام شرطة المرور والنجدة شكره للإعلاميين والطلاب الذين تطوعوا وشاركوهم المبادرة.

بدوره أوضح عضو المجلس البلدي هاشم سكيك أن هذه الفعالية تأتي من أجل تخفيف الحوادث المرورية وتسهيل حركة المرور والمشاة بسلامة وأمن والمحافظة على أرواح المواطنين.

وأشار سكيك إلى انطلاق المبادرة في مناطق أخرى من أجل تحسين الحالة المرورية وذلك بعمل صيانة دورية للشوارع بعد المنخفضات وبعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وطالب أن تشمل هذه المبادرة على جميع مناطق ومفترقات قطاع غزة ومشاركة الجميع في هذه المبادرات.

المصدر / فلسطين أون لاين