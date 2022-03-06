خلال فبراير.. 43 ألف معاملة تصدرها "الداخلية" بغزة

أصدرت مديريات الداخلية الخمس (غزة –الشمال – الوسطى-خانيونس – رفح) بوزارة الداخلية -الشق المدني 43 ألف و66 معاملة للمواطنين وذلك خلال شهر فبراير المنصرم، شملت إنجاز 9 آلاف و892 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مديريات الداخلية، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 15 ألف و375 معاملة هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، و370 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، فيما أتمت دائرة الجوازات 4 آلاف و472 تمديد جوازات وملحقاتها.

بدورها، أنجزت دائرة الإقامات 242 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات"، فيما بيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 942 معاملة إضافة إلى 8 آلاف و673 معاملة تدقيق أحوال مدنية.

وبيَّنت أن دائرة الشؤون العامة بالمديريات أنجزت 375 معاملة تخص الجمعيات وتفتيش كتبة عرائض، وإصدار ألف و632 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية ألف و93 معاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين