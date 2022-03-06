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الأمم المتحدة: أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا لدول الجوار

06 مارس 2022 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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مئات الآلاف يفرون من كورونا

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عبور أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني إلى البلدان المجاورة منذ التدخل العسكري الروسي، في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وفي تغريدة عبر توتير، اليوم الأحد، أوضح غراندي أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا إلى البلدان المجاورة في غضون 10 أيام.

وأضاف "أزمة اللاجئين هذه تعد الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، أكثر من نصف اللاجئين الأوكرانيين عبروا إلى بولندا منذ اندلاع شرارة الحرب.

وتأتي المجر، ومولودفا، وسلوفاكيا، ورومانيا بالترتيب بعد بولندا من حيث الدول الأكثر استقبالا للاجئين الأوكرانيين في أوروبا بالوقت الراهن.

وفي وقت سابق، حذرت المفوضية السامية، من احتمال فرار نحو 4 ملايين مدني في حال تصعيد الأوضاع بأوكرانيا.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

(أ ف ب)

المصدر / الأناضول
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#لاجئين #الأمم المتحدة #روسيا #أوكرانيا

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