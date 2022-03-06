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بسبب الرواتب المنقوصة

اتحاد المعلمين يعلق الدوام بمدارس الضفة الأربعاء والخميس

06 مارس 2022 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

طالب الاتحاد العام للمعلمين في الضفة الغربية، حكومة رام الله بوضع سقف زمني محدد لصرف رواتب الموظفين والمعلمين والمستحقات بشكل كامل.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه سينفذ خطوة تحذيرية، بتعليق الدوام يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بعد الحصة الثالثة على أن يكون في المديريات والوزارة بعد الساعة 11 صباحاً.

وشدد الاتحاد على أنه فى حالة انعقاد دائم لدراسة ما يستجد واتخاذ القرار المناسب، مردفاً: "كنا قد طالبنا الحكومة في بياننا الأخير بمجموعة من المطالب وعلى رأسها صرف الرواتب كاملة مع دفع المستحقات عن الأشهر السابقة وقلنا أننا لم نعد نستطيع الاستمرار بعملنا في ظل عدم صرف الرواتب كاملة".

واعتبر أن ما أعلنت عنه الحكومة عن عدم صرف رواتب كاملة بالإضافة إلى تجاهل تحديد السقف الزمني لحل الأزمة وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك مع التأكيد أن الراتب كامل لا يكفي المعلم في الأساس فكيف مع رواتب منقوصة.
 


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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حكومة رام الله #اتحاد المعلمين #مطالبات #تعليق الدوام #الضفة الغربية

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