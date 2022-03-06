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قطاع غزة يسجل 3160 مولودا خلال فبراير

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414 حالة وفاة

قطاع غزة يسجل 3160 مولودا خلال فبراير

06 مارس 2022 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، أن قطاع غزة سجَّل خلال فبراير الماضي 3 آلاف و160 مولودًا جديداً، و 414 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية الصادرة اليوم الأحد، أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 1636 مولوداً بنسبة 51.7%، في حين بلغ عدد المواليد الإناث 1524 مولودة بنسبة 48.2%.

وأشارت، إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 1124 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 663 مولوداً، بينما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 545 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 451 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 377 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات؛ أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات غزة سجلت 414 حالة وفاة خلال فبراير، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 239 حالة وفاة بنسبة 57.7%، مقابل175 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 42.2%.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #مواليد

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