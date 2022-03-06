الزراعة تتفقد مزارعي الخضار المحمية في الزوايدة

نفذ قسم الإرشاد النباتي بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين، جولة ميدانية إرشادية على مزارعي الخضار المحمية في بلدة الزوايدة بالمحافظة الوسطى لتقديم الخدمات الإرشادية حول مكافحة الآفات الزراعية وضبط عملية الري وكيفية الوقاية من أمراض التربة وإتباع برامج التسميد.

وأكد طاقم المهندسين على ضرورة القيام بعملية التهوية لإخراج الرطوبة الزائدة داخل الدفيئات لتفادي إنتشار الأمراض الفطرية.

كما جرى تقديم أهم التوصيات اللازمة للحصول على إنتاج آمن وسليم من خلال إتباع برامج المكافحة المتكاملة للآفات والتقيد بفترة الأمان الخاصة بالمبيدات.

يذكر أن هذه الجولات تأتي لمتابعة وتفقد أحوال المزارعين خلال العروة الربيعية.

المصدر / فلسطين أون لاين