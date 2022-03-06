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الصحة برام الله: 4 وفيات و557 إصابة جديدة بكورونا

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الصحة برام الله: 4 وفيات و557 إصابة جديدة بكورونا

06 مارس 2022 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة برام الله عن تسجيل 4 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تعافي 1659 حالة، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير الوبائي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة أنه تم تسجيل حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة في مدينة القدس، وحالتان في مدينة نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 29، ضواحي القدس 4، طوباس 2، طولكرم 12، سلفيت 3، نابلس 23، قلقيلية 5، بيت لحم 10، الخليل 15، رام  الله والبيرة 24، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 197، مدينة القدس 250".

ولفتت الصحة إلى وجود 73 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 108 مرضى، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.   

وذكرت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 25، ضواحي القدس 9، طوباس 5، طولكرم 16، سلفيت 3، نابلس 83، قلقيلية 18، بيت لحم 15، الخليل 21، رام  الله والبيرة 38، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 956، مدينة القدس 430".

                              

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رام الله #وزارة الصحة #إحصائية #كورونا

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