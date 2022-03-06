مطلوب مهندس كهرباء طاقة شمسية للعمل في شركة بغزة

مطلوب مهندس/ة كهرباء/طاقة شمسية :

تعمل شركة Sunscoping في مجال تصميم الأنظمة الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية على أساس B2B. ترغب الشركة في انضمام مهندس مختص في تصميم أنظمة الطاقة الشمسية المختلفة والقيام ببعض أعمال التصميم الكهربائي.

ملاحظة/ الاختيار سيتم بناء على القدرات والشروط التالية، لذا يرجى قراءة الإعلان بشكل جيد.

المهام الوظيفية:

1-تصميم أنظمة الطاقة الشمسية بجميع أنواعها، وبقدرات مختلفة،

2-التحليل العام للمخططات المعمارية للمباني لتوزيع الألواح الشمسية بشكل علمي،

3-عمل الحسابات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة الربط الكهربائي المتصلة بها،

4-قراءة المخططات الكهربائية والقدرة على تعديلها بناء على متطلبات الربط الكهربي،

5-تصميم اللوحات الكهربائية، أنظمة الحماية، والكوابل الكهربائية،

6-عمل جداول الكميات والمواد للمشاريع والقدرة على توصيف البنود بشكل علمي،

7-القيام بأعمال simulations للأنظمة المختلفة حسب الحاجة،

8-تصميم أنظمة القوى لبعض المشاريع حسب الحاجة.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم قد تلقى التطعيم الخاص ب COVID-19 ولديه القدرة على الاستمرار في الالتزام بإجراءات السلامة،

2- شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جهة معترف بها،

3- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة وضواحيها،

4- مهارة عالية وسرعة في العمل على برنامج الأوتوكاد، والقدرة على إخراج مخططات احترافية،

5- خبرة في العمل على البرامج التالية ستكون إضافة قوية للمتقدم: (sketchup, Revit, PVSyst, Helioscope, ETAB)،

6- المعرفة والفهم العلمي لأنظمة الطاقة الشمسية والقدرة على الدراسة والتحليل المهني للأنظمة،

7- يفضل الإلمام الجيد بأنظمة ال IEC و ال NEC المتعلقة بمجال التصميم لأنظمة الطاقة الشمسية والأنظمة الكهربائية،

7- إجادة اللغة الإنجليزية في إطار العمل الهندسي قراءة وكتابة على الأقل،

8- الاهتمام العالي بالتفاصيل والقدرة على تحليل المعلومات الخاصة بالمشروع لإخراج حسابات وتصاميم احترافية،

9- امتلاك مهارات إدارية لتنظيم العمل بشكل فردي، والقدرة على العمل ضمن فريق،

10- لديه القدرة على العمل داخل مقر الشركة، والعمل عن بعد،

11- الالتزام بأداء الصلوات خلال فترة الدوام.

آلية التقديم:

على من يجد في نفسه القدرة على تنفيذ المهام الوظيفية، ولديه المتطلبات والمهارات المطلوبة، يرجى إرسال المتطلبات التالية على الإيميل:

[email protected]

- إيميل يحتوي على cover letter تظهر أبرز المهارات والقدرات التي تميز المتقدم وتعكس الفهم العالي للأمور التقنية المتعلقة بالمجال،

- صورة عن كشف الدرجات الجامعي، وصورة عن شهادة الثانوية العامة (صورة جوال تكفي في هذه المرحلة)

- صورة عن شهادة التطعيم ضد COVID-19 ،

- مخططيSLD عن نظامي طاقة شمسية مختلفين،

- مخطط SLD لنظام كهرباء يعكس فهم المتقدم لأساسيات التصميم الكهربائي،

- ثلاثة ملفات أوتوكاد من أعمال سابقة تعكس القدرة على العمل باحترافية، والقدرة على إخراج مخططات عالية الجودة،

- أعمال سابقة على أي من البرامج الواردة في بند رقم 5 من المتطلبات والمؤهلات المطلوبة،

- السيرة الذاتية على أن تشمل بحد أدنى: (البيانات الشخصية كاملة، المؤهلات العلمية، المهارات، الأعمال والخبرات السابقة إن وجد).