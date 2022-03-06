الأوقاف: السعودية تُلغي قيود كورونا وتسعيرة العمرة ستنخفض

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أن السعودية أصدرت قرارًا أمس، السبت، برفع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وإلغاء الحجر المؤسسي مما سينعكس إيجابًا على تسعيرة العمرة بقطاع غزة.

وقال مدير عام الحج والعمرة بالوزارة عادل صوالحة في تصريح لوكالة "الرأي"، إن السلطات السعودية قررت رفع الحجر المؤسسي عن المعتمرين، وإيقاف إجراءات التباعد في المسجدين الحرام والنبوي، واشتراط ارتداء الكمامة بالمناطق المغلقة فقط.

ونبه صوالحة، أنه سيتم خصم قيمة الحجر المؤسسي من رسوم العمرة وإرجاع المبالغ للمعتمرين، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع اليوم لإعادة تقييم تسعيرة العمرة وإعلان تفاصيلها عند الانتهاء من صياغتها مرة أخرى.

وأوضح أنه سيتم تسيير أول رحلة عمرة في 14 مارس الجاري، بمعدل رحلتين أسبوعيًا على متنهما 600 معتمر.

المصدر / فلسطين أون لاين