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للمرة الثانية

المتطرف "بن غفير" يشهر سلاحه تجاه فلسطينيين في الخليل

06 مارس 2022 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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المتطرف "ايتمار بن غفير"

أشهر عضو كنيست الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، سلاحه تجاه شبان فلسطينيين قرب مخيم العروب شمال الخليل.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن "بن غفير" كان في مركبته على شارع 60 الاستيطاني، حين تعرضت مركبات مستوطنين للرشق بالحجارة، قبل أن يترجل من مركبته ويشهر سلاحه تجاه الفتية.

وادعى "بن غفير" أن جنود الاحتلال لم يفعلوا شيئًا تجاه راشقي الحجارة، وأنهم أبلغوه بأنهم لم يتلقوا أي تعليمات لإطلاق النار تجاههم.

يشار الى أن هذه المرة الثانية الذي يشهر فيها المتطرف "بن غفير" سلاحه في وجه الشبان العرب، حيث اعتدى على شاب فلسطيني بالقدس المحتلة قبل أشهر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #مستوطنون #شبان فلسطينيون

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