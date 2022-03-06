المتطرف "بن غفير" يشهر سلاحه تجاه شبان فلسطينيين في الخليل

أشهر عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، سلاحه تجاه شبان فلسطينيين قرب مخيم العروب شمال الخليل.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن "بن غفير" كان في مركبته على شارع 60 الاستيطاني، حين تعرضت مركبات مستوطنين للرشق بالحجارة، قبل أن يترجل من مركبته ويشهر سلاحه تجاه الفتية.

وادعى "بن غفير" أن الجنود الإسرائيليين لم يفعلوا شيئًا تجاه راشقي الحجارة، وأنهم أبلغوه بأنهم لم يتلقوا أي تعليمات لإطلاق النار تجاههم.

يشار الى أن هذه المرة الثانية الذي يشهر فيها المتطرف "بن غفير" سلاحه في وجه الشبان العرب، حيث اعتدى على شاب فلسطيني بالقدس المحتلة قبل أشهر.





المصدر / فلسطين أون لاين