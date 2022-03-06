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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

06 مارس 2022 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية (أرشيف)

أصيب، اليوم الأحد، عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان: إن "مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أغلقت البوابة الرئيسية لمدخل المخيم، واقتحمت الحي المحاذي للشارع الرئيسي رقم (60)، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع والصوتية صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق".

ووفق اتفاقية أوسلو فإن أجزاء من الخليل ومن بينها البلدة القديمة وأحياء "تل الرميدة" و"السلايمة" وغيرها تقع تحت سيطرة الاحتلال، الأمر الذي أتاح للاحتلال فرض قيود صارمة ومشدّدة على تحرّكات المواطنين، حيث أقام 21 حاجزا عسكرياً دائما يخضع المواطنين حين عبورها إلى التفتيش المهين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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