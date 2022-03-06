"المحامين العرب" يُطالب "اليونيسف" بتوفير الحماية لأطفال فلسطين

طالب اتحاد المحامين العرب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بتوفير الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

ودان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إطلاق مستوطن إسرائيلي الرصاص الحي على أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وسط مدينة الخليل أمس، الأول.

وقال:" إن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين تتم تحت إشراف ورعاية جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يغضون الطرف عن الجريمة، ويتركون الجاني يلوذ بالفرار حتى لا تتم محاسبته".

وتطرّق إلى ظروف استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة عام 2000 برصاص الاحتلال، حيث تم توثيق ما جرى بشكل مباشر ليشاهده العالم، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال ضد أطفال فلسطين ستبقى محفورة بذاكرة كل عربي.

وشدد على ضرورة فضحها في جميع المحافل العربية والدولية، خاصة الحقوقية.

المصدر / فلسطين أون لاين