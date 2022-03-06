فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من هو ..أوصى بتفتيش جثته بعد وفاته فإن كانت الرصاصات بصدره فليحملوه..؟

الأوقاف بغزة: السعودية تُلغي قيود كورونا وتسعيرة العمرة ستنخفض

المتطرف "بن غفير" يشهر سلاحه تجاه شبان فلسطينيين في الخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

مناورتان لجيش الاحتلال في الجليل والجولان شمالاً

الفصائل تشيد بعملية القدس وتدعو لتصعيد المقاومة بالضفة

"المحامين العرب" يُطالب "اليونيسف" بتوفير الحماية لأطفال فلسطين

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

مطلوب طبيب للعمل في الجمعية الإسلامية

"المرور بغزة": إصابتان في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة

إعلان تيك توك داخلي

"المحامين العرب" يُطالب "اليونيسف" بتوفير الحماية لأطفال فلسطين

06 مارس 2022 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

طالب اتحاد المحامين العرب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بتوفير الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

ودان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إطلاق مستوطن إسرائيلي الرصاص الحي على أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وسط مدينة الخليل أمس، الأول.

وقال:" إن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين تتم تحت إشراف ورعاية جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يغضون الطرف عن الجريمة، ويتركون الجاني يلوذ بالفرار حتى لا تتم محاسبته".

وتطرّق إلى ظروف استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة عام 2000 برصاص الاحتلال، حيث تم توثيق ما جرى بشكل مباشر ليشاهده العالم، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال ضد أطفال فلسطين ستبقى محفورة بذاكرة كل عربي.

وشدد على ضرورة فضحها في جميع المحافل العربية والدولية، خاصة الحقوقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #المحامين العرب #اليونيسف #اطفال فلسطين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة