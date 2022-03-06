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مطلوب طبيب للعمل في الجمعية الإسلامية

06 مارس 2022 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن الجمعية الإسلامية – مخيم جباليا  شمال قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب للعمل في مركز التوبة الطبي التابع للجمعية حسب التالي:

- نوع الوظيفة : طبيب بدوام جزئي بنظام النسبة

- التخصصات المطلوبة : (مسالك بولية – باطنة – غدد صماء – صدرية – جهاز  تنفسي- القلب – الأوعية الدموية – عيون - عظام)

شروط الوظيفة:

• شهادة في الطب من جامعة معترف بها .

• حاصل/ة على إجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة الفلسطينية سارية المفعول.

• خبرة فعلية وممارسة لا تقل عن عام في التخصص .

• قدرة على العمل ضمن الفريق الطبي وتحت الضغط أو الطوارئ و التعامل مع الجمهور.

• مهارات عالية في استخدام برامج الحاسوب.

طريقة التسجيل 

- على من تنطبق عليه شروط الوظيفة تعبئة الطلب في الرابط أدناه 

https://forms.gle/6u7SBwjzR2JCn3rR7

- للمراجعة والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 2475080 أو جوال رقم 0599604067

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