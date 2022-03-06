غزة: حالة وفاة و197 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل حالة وفاة و197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 790 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في القطاع بتعافي 956 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت: إن "إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 238614 إصابة بينها 6792 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 238614 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1939".

وأكدت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 92 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 62.

وأشارت إلى أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس "كورونا" التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 665837.

المصدر / فلسطين أون لاين