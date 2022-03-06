ديربي مرتقب بين خدمات وأهلي النصيرات وبيت حانون يستقبل الأقصى

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

تتواصل اليوم منافسات الجولة الـ)12( من دوري الدرجة الأولى (موسم 2021-2022)، بلقاء قمة يجمع الجارين خدمات وأهلي النصيرات في ديربي يحمل الكثير من الاثارة، بينما يستقبل بيت حانون الأهلي ضيفه الأقصى في لقاء ثان.

قمة منافسات الجولة ستكون حاضرة بلقاء الديربي الذي يجمع خدمات النصيرات وجاره الأهلي، والذي يجمع الفريقين على ملعب الدرة.

يدرك الفريقين صعوبة مهمتهما في هذا اللقاء خاصة الخدمات الذي يريد تفادي أي تعثر يجعل الفريق يعود لكوابيس الإياب التي يمر بها من موسم لآخر، حيث جرت العادة أن يقدم نتائج وعروض قوية في مرحلة الذهاب قبل أن تتراجع نتائجه في الدور الثاني ويفقد حظوظه في الصعود للدوري الممتاز، وهذا ما لا يريد تكراره الفريق في الموسم الحالي بشكل عام وفي مباراة اليوم على وجه الخصوص.

خدمات النصيرات عزز صفوفه بالعديد من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية ويعول عليهم بشكل كبير في قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد (22) نقطة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز خدمات النصيرات بهدفين دون رد لجاره الأهلي.

بدوره فإن أهلي النصيرات لن يكون أقل رغبة في تحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثلاث، لتعزيز موقفه في مربع المنافسة بعدما أنهى الفريق الدور الأول في المركز الرابع برصيد (18) نقطة، وسيكون فوزه دور هام في قلب الموازين في حسابات الصعود خلال المراحل القادمة، حيث عزز هو الأخر بعدد كبير من اللاعبين في الانتقالات الأخيرة.

يستقبل بيت حانون ضيفه الأقصى وعينه على استعادة نغمة الانتصارات، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بيت حانون.

أصحاب الأرض يملكون فرصة قوية للاقتراب من مواقع المقدمة في ظل امتلاك الفريق لـ(16) نقطة، إلى جانب مساعيهم لكسر عقدتهم أمام الأقصى التي لازمتهم في آخر (4) مباريات جمعت الفريقين، خسر الحوانين في ثلاثة وتعادلا في مباراة واحدة.

الأقصى برغم قلة التعزيزات في الفترة الماضية إلا أنه يعول على استعادة الفريق لتوازنه خلال الجولات القادمة وتأمين موقعه في سلم الترتيب مع تواجده في المركز الثامن برصيد (11) نقطة، حيث سيكون بحاجة للفوز من أجل الابتعاد مبكراً عن مواقع الخطر.