نماء يتعاقد مع رأفت خليفة لتدريب الفريق

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن مجلس إدارة نادي نماء تعاقده مع المدرب المخضرم رأفت خليفة لتولي تدريب الفريق، بعد قبول استقالة المدرب بسام أبو الصادق الذي تقدم بها عقب الخسارة الأخيرة من الجلاء في افتتاح الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى.

ووجه نماء الشكر للمدرب أبو الصادق على الفترة التي قضاها مع الفريق، بعد اتفاقه مع خليفة لقيادة الفريق مبارياته المتبقية من الدوري إلى جانب بطولة كأس غزة المقرر إقامتها بعد نهاية مسابقتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها خليفة تدريب أحد فرق الدرجة الأولى، حيث سبق له تدريب فرق جماعي رفح عندما كان في الدوري الممتاز إلى جانب فرق شباب رفح وغزة الرياضي والصداقة وخدمات واتحاد خانيونس.

ويملك خليفة سجلاً حافلاً من الانجازات خاصة مع شباب رفح الذي قاده لحصد لقبين للدوري الممتاز 2012/2013 للمرة الأولى في تاريخه و2020/2021، بالإضافة للقبين كأس السوبر 2013 و 2020 ولقب كأس غزة 2020.

وكان خليفة أعلن استقالته من تدريب شباب رفح قبل نهاية مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز بثلاثة جولات في ظل تراجع نتائج الفريق، ليضع حداً للمسيرة التي استمرت لموسمين ونصف وشهدت حالة من التوهج للزعيم الرفحي تحت قيادته.

ويسعى نماء للتمسك بآماله في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود للدوري الممتاز، حيث أوقف الخسارة الأخيرة من الجلاء رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.