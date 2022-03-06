هلال القدس يخدم شباب الخليل بفوزه على المكبر بدوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

قدم هلال القدس خدمة ثمينة للمتصدر شباب الخليل، بعدما تمكن من حسم "ديربي العاصمة" بفوزه على جاره جبل المبكر في ختام منافسات الجولة الـ17 من دوري "ooredoo" للمحترفين، فيما فَض السموع شراكته مع بلاطة بفوزه الثمين عليه، فيما عزز إسلامي قلقيلية من تواجده في المنطقة الدافئة بفوزه الصعب على طوباس.

قمة هلال القدس وجبل المكبر انتهت بفوز ثمين للهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي جمعت الفريقين أمس، على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليفشل المكبر في تذليل الفارق مع شباب الخليل المتصدر بتوقف رصيده عند (38) نقطة في المركز الثاني، وتقدم هلال القدس للمركز الرابع بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى (28) نقطة.

الهلال نجح في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف سامر زبيدة الذي سجله في الدقيقة (43)، لكن سرعان ما عدل المكبر النتيجة عبر ليث خروب (47)، قبل أن يعيد النجم محمود أبو وردة التقدم لهلال القدس بتسجيله للهدف الثاني (64)، وعزز زميله موسى الترابين النتيجة بالهدف الثالث (78)، وذلل إسلام البطران النتيجة للمكبر من ركلة جزاء (83) لكن الفريق اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بطرد محمد أبو خميس (88)، ليطلق بعدها هاني عبد الله رصاصة الرحمة وتأمين الفوز بتسجيل الهدف الرابع للهلال (90+2).

وفي مباراة ثانية انفرد السموع بالمركز الثالث بفوزه على ضيفه بلاطة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع السموع رصيده إلى 30 نقطة، وتوقف رصيد بلاطة عند 27 نقطة متراجعاً للمركز الخامس بفارق الأهداف عن الظاهرية صاحب نفس الرصيد.

تقدم أحمد قطميش للجدعان مبكراً في الدقيقة الثانية، وسرعان ما عدل شاهر الطويل النتيجة للسموع (9)، وسجل زميليه محمد السويطي وحسام عواد الهدف الثاني والثالث (47+67)، وقلص عمر صندوقة النتيجة لبلاطة بتسجيله للهدف الثاني (83).

بدوره عزز إسلامي قلقيلية من تواجده في المنطقة الآمنة بالترتيب بفوزه الصعب على طوباس بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الجامعة الأمريكية.

الإسلامي رفع رصيده من النقاط إلى 25 محتلاً المركز الثامن، وبقي طوباس في المركز التاسع وتوقف رصيده عند 13 نقطة.

ويدين الإسلامي بهذا الفوز للاعبه محمد نزال صاحب هدف الفوز الوحيد (81).